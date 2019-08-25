В Подмосковье с кукурузного поля вывезли все части экстренно севшего А321

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Воронин

Ничего из элементов лайнера повторно использовать не планируется. Сделать из него музейный экспонат также не захотели.

В Подмосковье с кукурузного поля вывезли все части экстренно севшего самолёта Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии".

— Все работы вчера завершили. Все части самолёта были вывезены, — передаёт РИА "Новости" сообщение пресс-службы перевозчика.

Ранее сообщалось, что лайнер будет утилизирован. В авиакомпании отметили, что никакие части самолёта не будут повторно использованы. От идеи превратить самолёт в памятник или музейный экспонат тоже отказались.

Ранее Лайф публиковал таймлапс-видео с процессом разборки самолёта.

Напомним, 15 августа около аэродрома Жуковский совершил жёсткую посадку лайнер А321, вылетевший рейсом Москва — Симферополь. Выжили все находившиеся на борту 226 пассажиров — всё благодаря экипажу. Двум пилотам присвоено звание Героя России.

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