Московского пенсионера обокрали на 14 миллионов рублей

Следы взлома в коттедже на западе столицы обнаружил садовник, который позвонил в полицию.

Неизвестный пробрался в коттедж москвича 1950 года рождения и вскрыл там сейф, в котором находилось более 14 миллионов рублей, сообщили ТАСС в столичном главке полиции. Это случилось на Островном проезде в районе Крылатское.

— Выяснилось, что неизвестный отжал окно на кухне, проник внутрь коттеджа, взломал сейф и украл оттуда 14 млн 208 тыс. рублей, — говорится в сообщении правоохранителей.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража в особо крупном размере".

В прошлом месяце Лайф сообщал, что у жительницы Новой Москвы из сейфа вынесли драгоценности и пять миллионов рублей.