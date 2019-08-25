Ярда госпитализировали после нокаута от Ковалёва

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Фото © Facebook / Anthony Yarde

Британский боксёр Энтони Ярд госпитализирован после поединка с россиянином Сергеем Ковалёвым за звание чемпиона мира WBO в полутяжёлом весе. Бой состоялся накануне в Челябинске и закончился поражением англичанина.

По данным РИА "Новости", сразу после поединка Ярд почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу. Однако врачи не нашли у боксёра серьёзных проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что россиянин посвятил победу скончавшемуся после боя в США Максиму Дадашеву.

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