Ярда госпитализировали после нокаута от Ковалёва

Британский боксёр Энтони Ярд госпитализирован после поединка с россиянином Сергеем Ковалёвым за звание чемпиона мира WBO в полутяжёлом весе. Бой состоялся накануне в Челябинске и закончился поражением англичанина.

По данным РИА "Новости", сразу после поединка Ярд почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу. Однако врачи не нашли у боксёра серьёзных проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что россиянин посвятил победу скончавшемуся после боя в США Максиму Дадашеву.