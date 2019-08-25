Однорукий боец выиграл свой первый бой в Bellator

Victory for @NotoriousNewell in his @BellatorMMA debut 👊— DAZN USA (@DAZN_USA) 25 августа 2019 г.
The congenital amputee improves to 16-2 🤩 pic.twitter.com/PpmQm8XqZS
В предварительном карде турнира Bellator 225 однорукий американец Ник Ньюэлл выиграл свой дебютный бой в этой спортивной организации. Всего в карьере 33-летнего спортсмена 16 побед и два поражения.
Однорукий боец смешанного стиля вышел против своего соотечественника Кори Браунинга. Он принудил Браунинга сдаться удушающим приёмом.
Как сообщал Лайф, на турнире Bellator 225 в американском городе Бриджпорте российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов одержал победу над американцем Мэттом Митрионом.
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