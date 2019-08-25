Однорукий боец выиграл свой первый бой в Bellator

Причём такой физический недостаток не помешал ему применить к сопернику удушающий приём.

В предварительном карде турнира Bellator 225 однорукий американец Ник Ньюэлл выиграл свой дебютный бой в этой спортивной организации. Всего в карьере 33-летнего спортсмена 16 побед и два поражения.

Однорукий боец смешанного стиля вышел против своего соотечественника Кори Браунинга. Он принудил Браунинга сдаться удушающим приёмом.

Как сообщал Лайф, на турнире Bellator 225 в американском городе Бриджпорте российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов одержал победу над американцем Мэттом Митрионом.