Названы регионы, жителям которых больше других нужны ипотечные каникулы

По оценке экспертов, новой опцией захотят воспользоваться более чем в сорока субъектах.

Ипотечные каникулы больше всего будут востребованы на Алтае, в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Бурятии, где самая высокая доля неплательщиков по жилищным кредитам. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование аудиторской компании FinExpertiza.

По подсчётам экспертов, в Республике Алтай доля неплательщиков ипотеки составляет 3,43%, в КЧР — 2,58%, в Северной Осетии — 2,57%, в Бурятии — 2,12%. Впрочем, новая опция будет востребована не только в данных регионах. Согласно исследованию, взять паузу в обслуживании ипотеки на полгода без начисления штрафов с большой вероятностью захотят жители 44 субъектов РФ.

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу 31 июля. Он позволяет попавшим в трудную жизненную ситуацию россиянам приостановить или уменьшить выплаты по жилищному кредиту на полгода.