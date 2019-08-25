В аудиозаписи со словами чиновницы о "быдле" в Тулуне нашли признаки монтажа

Предыдущая экспертиза подтвердила, что голос на записи принадлежит Ирине Алашкевич.

В скандальной аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы иркутского правительства Ирина Алашкевич называла быдлом жителей затопленного Тулуна, нашли признаки монтажа. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Левченко.

— Экспертиза была запрошена, мы получили предварительные данные, что это монтаж. Я сразу же сказал для большей объективности запросить как минимум ещё одну экспертизу или две, — сказал он журналистам.

Аудиозапись отправили на повторную экспертизу, результаты которой будут готовы не менее чем через неделю. Решение относительно дальнейшей работы Алашкевич будет принято после подтверждения или опровержения подлинности файла.

Напомним, в Сети появилась запись, на которой слышен голос, очень похожий на голос Ирины Алашкевич. На ней женщина рассказывает о пострадавших от паводка жителях Тулуна в резких выражениях. Среди прочего звучат фразы "вся эта бичевня", "вот это быдло", "одеты чёрт-те как", "два класса образования".

Предыдущая экспертиза подтвердила, что голос на записи принадлежит чиновнице. Сама Алашкевич заявила, что запись является подделкой.