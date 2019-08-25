Свадьбы в двух ресторанах Якутска закончились отравлением десятков человек

На исследование направлены пробы сырья, продукции, а также биоматериал сотрудников ресторанов.

36 жителей Якутска обратились к врачам с отравлением после того, как побывали на свадебных ужинах в ресторанах "София" и "Белые ночи". 23 гостям понадобилась госпитализация, сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

— Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха в оперативном порядке продолжается эпидемиологическое расследование с целью установления источника инфекции и факторов передачи, — рассказали в ведомстве.

В связи с угрозой здоровью людей введён временный запрет на работу ООО "Сеул".

Отравления на свадьбах не редкость. Так, застолье в Азербайджане закончилось отравлением почти 90 гостей.