Свадьбы в двух ресторанах Якутска закончились отравлением десятков человек

36 жителей Якутска обратились к врачам с отравлением после того, как побывали на свадебных ужинах в ресторанах "София" и "Белые ночи". 23 гостям понадобилась госпитализация, сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).
— Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха в оперативном порядке продолжается эпидемиологическое расследование с целью установления источника инфекции и факторов передачи, — рассказали в ведомстве.
В связи с угрозой здоровью людей введён временный запрет на работу ООО "Сеул".
Отравления на свадьбах не редкость. Так, застолье в Азербайджане закончилось отравлением почти 90 гостей.
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