В Харькове обрушился автомобильный мост

Водители проезжают по уцелевшей части сооружения на свой страх и риск, снимая зияющую дыру на видео.

Над железной дорогой по направлению Харьков — Киев обрушился автомобильный мост. Рухнул участок трассы от рынка "Лоск" в сторону посёлка Песочин.

Как сообщает Нацполиция Харьковской области, это случилось сегодня утром. К счастью, никто не пострадал. Движение транспорта по мосту закрыли, однако автомобилисты проезжают по уцелевшей части на свой страх и риск.

По словам местных жителей, дыры в сооружении появились несколько дней назад, однако власти не обращали на них внимание.

Ранее сообщалось, что украинская машина взорвалась на оживлённой трассе под Белгородом.