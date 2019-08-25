Песков прокомментировал сообщения о возможности приглашения Путина на G7 в США

Планируется, что следующая встреча "Большой семёрки" состоится в 2020 году в Нью-Йорке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят приглашение России на саммит "Большой семёрки" в США, если оно поступит.

— Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал: если будет, то мы обязательно рассмотрим, — передаёт РИА "Новости" слова Пескова.

Ранее Лайф сообщал, что американский лидер Дональд Трамп допустил, что президент РФ Владимир Путин будет приглашён на следующий саммит G7 в качестве гостя. В разговоре с журналистами он заявил, что это, "безусловно, возможно".