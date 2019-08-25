Американские СМИ назвали пулемёт Калашникова лучшим в мире

Он является одним из самых лёгких полнокалиберных, однако имеет отличные характеристики.

Пулемёт Калашникова эксперт журнала National Interest Чарли Гао назвал самым лучшим переносным пулемётом в мире. ПКМ (пулемёт Калашникова модернизированный) стал оружием, которое побывало в десятках войн и вооружённых конфликтов по всему миру, и везде был оценён за долговечность и надёжность.

— Он сохраняет превосходную долговечность, характеристики отдачи и надёжность. Пулемёт является одним из опаснейших видов оружия, с которым американские войска сталкиваются за границей, — полагает Чарли Гао.

В рейтинге топ-5 за пулемётом Калашникова следует бельгийский FN MAG 58. Его автор рейтинга хвалит за надёжность при большой влажности и во время пылевых бурь, а также за возможности модернизации. Его минусом назван большой вес. На третьей строчке расположился немецкий MG3 в различных модификациях.

Следом идёт Vektor SS-77, разработанный в 1977 году в ЮАР. Он собрал в себе многие хорошие стороны РПК и FN MAG. На пятом месте оказался израильский IMI Negev 5.56. Его похвалили за небольшой вес, как у пулемёта Калашникова.

В прошлом году Лайф сообщал, что в Минобороны США прорабатывают вопрос обратного инжиниринга самого популярного пулемёта в мире — ПКМ. Оружие под патрон 7,62×54 R обладает целым рядом уникальных характеристик, благодаря чему его операторы получают преимущества на поле боя.