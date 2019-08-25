Экипаж "Союза МС-13" начал подготовку к перестыковке к МКС

Космонавт и астронавты последовательно выполняют действия, указанные в радиограмме, отправленной с Земли.

Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-13" в составе космонавта Александра Скворцова ("Роскосмос") и астронавтов Эндрю Моргана (NASA) и Луки Пармитано (Европейское космическое агентство) приступил к тренировке, чтобы подготовиться к перестыковке, следует из трансляции NASA.

Они последовательно выполняют действия, указанные в радиограмме по перестыковке, отправленной с Земли. Экипаж ведёт видеосъёмку, которую позже отправит на Землю.

Напомним, утром 24 августа космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Фёдором" на борту не смог состыковаться с МКС. Неполадки в стыковочной системе "Курс" названы предварительной причиной неудачи. Также сообщалось о неких неизвестных колебаниях. Повторную стыковку "Союза МС-14" с МКС перенесли на 27 августа. Для неё и потребуется перестыковка "Союза МС-13".