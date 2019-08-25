Королеву красоты лишили короны за поддержку Трампа

Участница боевых действий рассказала в соцсетях о своих консервативных взглядах.

Модель Кэти Уильямс исключили из конкурса "Мисс Америка" и лишили титула "Мисс Невада — 2019" за поддержку политики президента США Дональда Трампа. О произошедшем девушка рассказала в "Инстаграме".

В соцсетях после окончания конкурса модель выразила свою солидарность с Трампом — назвала движение антифашистов терроризмом и раскритиковала феминизм. После этого с ней связались организаторы конкурса "Мисс Америка" и сообщили о дисквалификации. Это произошло всего за несколько дней до начала соревнования — в начале мая 2019 года. Тогда девушка смирилась, но теперь, спустя месяцы после произошедшего, её снова наказали — лишили титула "Мисс Невада".

— Я не понимаю, как можно подвергать цензуре человека из-за его консервативных убеждений. Если бы я была более либеральна, никаких проблем не было бы, — заявила Уильямс.

Короны лишилась также победительница конкурса "Мисс Мичиган — 2019" Кэти Чжу. 20-летняя девушка радовалась победе в конкурсе всего день, а потом члены жюри посмотрели её твиттер.