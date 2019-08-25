В Тюмени врачи из-за окончания смены отказали в помощи женщине с отёком лёгких

Местные власти пообещали разобраться с инцидентом и применить к медработникам строгие меры, если их вина будет доказана.

В тюменской "больнице Водников" не хотели принимать пациентку, у которой началась сильная аллергическая реакция с отёком лёгких. Медики аргументировали отказ тем, что до конца их дежурства оставались считанные минуты. Об этом заявил местный житель в соцсетях, опубликовав диалог местных медиков с их коллегами из скорой помощи.

Странная аллергическая реакция у тюменки началась в пять утра. Тогда она и её молодой человек и вызвали бригаду медиков.

— Врач сделал укол моей девушке и сказал, что её срочно нужно увозить в больницу, потому что начался отёк лёгких. Мою девушку увезли в "больницу Водников". Но там её принимать отказывались, пришлось срочно ехать в больницу на Котовского, — передаёт 72.RU слова мужчины.

На снятом видео врачи в больнице негодуют, что пациентку с таким сложным диагнозом привезли к ним, тогда как до окончания их дежурства осталось всего пять минут.

— Пять минут нашего рабочего времени осталось. Девушку надо откапывать (ставить капельницу. — Прим. ред.), наблюдать два часа как минимум, — заявляет посетителям одна из врачей.

В департаменте здравоохранения региона обещали разобраться в случившемся и, если вина медработников будет доказана, принять в отношении них строгие меры.

Пациентку пришлось везти в другую больницу. Сейчас её состояние оценивается как удовлетворительное. Женщину направили на амбулаторное лечение.

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