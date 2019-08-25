На "Тавриде" молодой человек сделал предложение девушке со сцены

Влюблённый обратился к своей второй половинке на глазах у тысяч зрителей. Та ответила: "Да".

Молодой человек сделал предложение руки и сердца своей любимой на фестивале творческих сообществ "Таврида-Арт" в Крыму. Об этом рассказал представитель дирекции фестиваля Егор Лукьянчиков.

— Во время концерта, проходящего в рамках фестиваля, парень, выйдя на сцену, на глазах у тысяч зрителей сделал предложение руки и сердца своей девушке. Она ответила согласием, — сообщил он РИА "Новости".

По словам Лукьянчикова, на фестивале царит творческая атмосфера, которая создаёт романтическое настроение.

Форум "Таврида" ежегодно проходит на территории Крыма с 2015 года. С этого года фестиваль переходит на круглогодичный формат и расширяется до формата арт-кластера. Ранее на мероприятии установили два рекорда России.