Благодаря фестивалю "Таврида" в Крыму появилось несколько новых арт-объектов

Архитекторы заявляют, что они вдохновляются видами полуострова и теперь думают над своими будущими проектами.

На пространствах фестиваля "Таврида-Арт" недалеко от крымского Судака за это лето появилось несколько новых арт-объектов. Архитектор Феодосий Скисов рассказал Лайфу, что самым ярким стал металлический человек, который смотрит вдаль на море и мыс Меганом.

По словам Феодосия, скульптуру собрали из тысячи металлических деталей, которые изготовили в Москве.

— Этот человек передаёт те ощущения, которые мы получаем здесь. Мы вдохновляемся видами, думаем над своими новыми проектами и понимаем, что здесь их можно реализовать, — сказал молодой человек.

Также посетители фестиваля могут увидеть на одной из местных возвышенностей пятиметровую башню из арматуры, на которую можно подняться вдвоём и понаблюдать за окрестностями.

Ещё один арт-объект — "Многогорка". Один из склонов превратили в аттракцион, разложив на нём настоящие горки. А объект "Культурные слои" архитекторам помогли построить ребята с одной из смен "Тавриды".

Этот объект ставит перед зрителем вопрос, что он оставляет после себя — горы мусора или искусство?

Фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" стартовал пару дней назад. Под открытым небом будет работать восемь арт-кварталов. Они посвящены различным направлениям культуры и искусства.

К побережью направляется фрегат "Херсонес", который поднимет для участников алые паруса.