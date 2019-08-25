Трамп заявил, что присоединение России к G7 было бы выгодным

Американский лидер отказался назвать страны, которые выступают за и против этого.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз высказался в пользу присоединения России к переговорам "Большой семёрки". Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что это было бы выгодно и работа по такому присоединению идёт.

— У нас есть ряд людей, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась. Я думаю, что это было бы выгодно по отношению ко многим вопросам в мире. Я думаю, это будет носить позитивный характер, — сказал Трамп после переговоров с премьером Японии Синдзо Абэ на полях саммита "Большой семёрки" во Франции.

Вместе с тем Трамп отказался называть страны, которые за возвращение России к переговорам с G7 и которые против этого.

Ранее Трамп допускал, что пригласит президента РФ Владимира Путина на саммит "Большой семёрки" в Нью-Йорке в следующем году. В Кремле отмечали, что, если такое приглашение поступит, его рассмотрят.