Женщина и ребёнок выпали из автобуса в Красноярске — видео

Водитель не заметил выходящих из задней двери пассажиров и резко двинулся с места.

В Красноярске женщина с ребёнком, а за ними ещё и мужчина выпали из автобуса маршрута № 63, который тронулся с места с открытыми дверями. Инцидент произошёл на городском автовокзале.

Судя по кадрам с видеорегистратора, водитель не заметил выходящих из задней двери пассажиров и продолжил движение. При этом двери остались открытыми, а замешкавшиеся люди просто выпали из-за резкого толчка. Ребёнок с матерью упали на бордюр, а мужчина смог удержать равновесие.

По факту произошедшего ГИБДД начала проверку. В региональном управлении инспекции отметили, что пассажиры за медицинской помощью не обращались.

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