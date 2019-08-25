В правительстве показали, как ухаживают за флагом на "Белом доме"

Триколор приходится часто снимать и чистить, потому что он загрязняется из-за осадков.

В этом году российский триколор отмечает 350-летие. Флаг на здании Дома Правительства подвержен влиянию погодных условий, поэтому каждую неделю его проверяют и отправляют по необходимости на ремонт и в чистку. Смотрите видео: pic.twitter.com/55hy3wXEU5 — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 25 августа 2019 г.

В правительстве показали, как ухаживают за флагом, который размещён на здании на Краснопресненской набережной. Видео разместили на официальной странице кабмина в "Твиттере".

— Флаг на здании Дома Правительства подвержен влиянию погодных условий, поэтому каждую неделю его проверяют и отправляют по необходимости на ремонт и в чистку, — рассказали там.

Напомним, День государственного флага официально отмечают 22 августа. В Москве масштабное празднование состоялось 24 августа. В этот день в центре столицы развернули "Флаг-рекордсмен". Флешмоб вошёл в Книгу рекордов России. На концерте в честь российского триколора собралось более 100 тысяч человек.