Прямая трансляция: Фестиваль ретроавтомобилей в Москве

25

Фото © LIFE 

Мода 60-х и 70-х пришла в парк "Сокольники". Там проходит ретродефиле в рамках фестиваля старинных автомобилей и антиквариата.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×