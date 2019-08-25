В Москве простились с погибшим в Греции основателем Музея русской иконы

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Михаил Абрамов. Фото © Музей русской иконы

Воздушное судно с Абрамовым и ещё двумя людьми на борту задело провода линии электропередачи и рухнуло в море.

В Москве состоялась церемония прощания с предпринимателем, меценатом, основателем Музея русской иконы Михаилом Абрамовым, который погиб при крушении вертолёта в Греции. Проводить его в последний путь пришли сотни человек.

Церемония прошла в стенах основанного Абрамовым учреждения. Позднее погибшего на 56-м году жизни мецената похоронят на Ваганьковском кладбище.

Михаил Абрамов погиб 20 августа при крушении вертолёта возле греческого острова Порос. Жертвами авиакатастрофы также стали пилот Никос Каристинос и россиянин Павел Аколинин. По предварительной версии, воздушное судно задело провода линии электропередачи и рухнуло в море. Трагический случай попал на видео.

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