В Москве простились с погибшим в Греции основателем Музея русской иконы

Воздушное судно с Абрамовым и ещё двумя людьми на борту задело провода линии электропередачи и рухнуло в море.

В Москве состоялась церемония прощания с предпринимателем, меценатом, основателем Музея русской иконы Михаилом Абрамовым, который погиб при крушении вертолёта в Греции. Проводить его в последний путь пришли сотни человек.

Церемония прошла в стенах основанного Абрамовым учреждения. Позднее погибшего на 56-м году жизни мецената похоронят на Ваганьковском кладбище.

Михаил Абрамов погиб 20 августа при крушении вертолёта возле греческого острова Порос. Жертвами авиакатастрофы также стали пилот Никос Каристинос и россиянин Павел Аколинин. По предварительной версии, воздушное судно задело провода линии электропередачи и рухнуло в море. Трагический случай попал на видео.