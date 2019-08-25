В Тюмени накажут медиков за отказ принять пациентку из-за окончания смены

Поведение медработников, не захотевших возиться с девушкой со сложным диагнозом, назвали недопустимым.

Сотрудников тюменской больницы водников намерены наказать за отказ принять пациентку с отёком лёгких. Об этом заявили Лайфу в пресс-службе Департамента здравоохранения Тюменской области. Медработники не захотели возиться с девушкой, сославшись на то, что до окончания их дежурства осталось всего пять минут.

— Случай беспрецедентный, недопустимый. Больница водников находится в федеральном подчинении, однако в рамках ОМС оказывает медицинскую помощь жителям Тюмени и Тюменского района. Ранее таких грубых нарушений в деятельности этого медицинского учреждения не отмечалось. В целях недопущения подобных ситуаций в будущем случай будет детально рассмотрен, а к медицинским работникам будут применены строгие меры взыскания, — сказал собеседник Лайфа.

Он уточнил, что состояние пациентки оценивается как удовлетворительное. Девушке в итоге оказали медицинскую помощь в ОКБ № 1, после чего отпустили на амбулаторное лечение.

Свою проверку уже начало областное управление Следственного комитета РФ. В больнице изымают документацию.

Ранее сообщалось, что в Челябинске школьнице обожгли ноги во время операции по удалению аппендицита.