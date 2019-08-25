Полиция Гонконга впервые применила против митингующих водяные пушки

Жители города уже три месяца требуют не принимать закон об экстрадиции в материковый Китай.

#HongKong police used water cannons to disperse illegal rallies for the first time on Sunday in Tsuen Wan. When the police deployed the water cannon and tested it, it fired water toward barricades and the open space without targeting protesters. #香港 pic.twitter.com/ngP84Sr8eF — Global Times (@globaltimesnews) 25 августа 2019 г.

Полиция Гонконга впервые использовала машины с водяными пушками для разгона участников незаконных митингов, сообщает Hong Kong Free Press.

Удар струи воды был направлен в пустое пространство, разделяющее протестующих и полицию. Этого хватило, чтобы митингующие в страхе разбежались. Следом водомёт отработал на баррикадах, возведённых посреди проезжей части.

Издание сообщает, что три грузовика Mercedes-Benz со спецоборудованием были закуплены полицией в прошлом году. Они обошлись властям в 27 миллионов гонконгских долларов (226 миллионов рублей).

Протестные акции начались весной, а набрали силу в начале июня. Поводом стало намерение властей внести изменения в законодательство и ограничить юридическую независимость Гонконга от материкового Китая. На улицы вышли миллионы человек.

Из-за протестов пострадал аэропорт, а также здание парламента Гонконга. Ранее для разгона митингующих применялся слезоточивый газ. Власти КНР увидели в протестах американский след.