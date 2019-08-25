Полиция Гонконга впервые применила против митингующих водяные пушки

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Жители города уже три месяца требуют не принимать закон об экстрадиции в материковый Китай.

Полиция Гонконга впервые использовала машины с водяными пушками для разгона участников незаконных митингов, сообщает Hong Kong Free Press.

Удар струи воды был направлен в пустое пространство, разделяющее протестующих и полицию. Этого хватило, чтобы митингующие в страхе разбежались. Следом водомёт отработал на баррикадах, возведённых посреди проезжей части.

Издание сообщает, что три грузовика Mercedes-Benz со спецоборудованием были закуплены полицией в прошлом году. Они обошлись властям в 27 миллионов гонконгских долларов (226 миллионов рублей).

Протестные акции начались весной, а набрали силу в начале июня. Поводом стало намерение властей внести изменения в законодательство и ограничить юридическую независимость Гонконга от материкового Китая. На улицы вышли миллионы человек.

Из-за протестов пострадал аэропорт, а также здание парламента Гонконга. Ранее для разгона митингующих применялся слезоточивый газ. Власти КНР увидели в протестах американский след.

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