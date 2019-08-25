Рогозин сообщил о готовности экипажа МКС к перестыковке "Союзов"

Чтобы пристыковать прибывший к станции корабль, теперь нужно перевести уже находящийся там к другому шлюзу.

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Время отделения пилотируемого корабля #СоюзМС13 от модуля «Звезда» — 26 августа в 06:34 мск, стыковка к «Поиску» — 06:59 мск.



Стыковка корабля #СоюзМС14 к модулю «Звезда» запланирована на 27 августа в 06:12 мск pic.twitter.com/jwsPCLruxV — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 25, 2019

Члены экипажа Международной космической станции готовы к выполнению перестыковки "Союза МС-13" и последующей пристыковке "Союза МС-14". Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

— Тренировка по перестыковке экипажа выполнена без замечаний. Экипаж готов к выполнению операции по перестыковке, — написал он в своём твиттере.

По его словам, люки "Союза МС-13" будут закрыты в 3:30, он будет отстыкован и пристыкован к другому шлюзу к 7:00. "Союз МС-14" меж тем готовят к стыковке с шлюзом, который после этого освободится.

Напомним, утром 24 августа космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Фёдором" на борту не смог состыковаться с МКС. Неполадки в стыковочной системе "Курс" названы предварительной причиной неудачи. Также сообщалось о неких неизвестных колебаниях. Повторную стыковку "Союза МС-14" с МКС перенесли на 27 августа. Для неё и потребуется перестыковка "Союза МС-13".