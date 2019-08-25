Кириенко предложил регионам России перенять опыт фестиваля "Таврида-Арт"

Открываемые такими мероприятиями возможности для молодёжи не должны ограничиваться ни местом, ни временем, уверен он.

Фестиваль "Таврида-Арт" в Крыму стал уникальным пространством возможностей, опыт которого необходимо распространить на другие регионы России. Об этом заявил первый замглавы Администрации Президента РФ, председатель оргкомитета форума Сергей Кириенко.

— Нам очень важно, чтобы такое пространство возможностей для молодых деятелей культуры в нашей стране было не только в короткий промежуток времени, во время форума или фестиваля. Важно, чтобы оно было постоянным, существовало в каждом регионе, — сказал он в ходе совещания на фестивале "Таврида-Арт".

Также Кириенко поблагодарил российских деятелей культуры за посещение форума и проведение мастер-классов для участников.

Ранее сообщалось, что молодой человек сделал предложение руки и сердца своей любимой прямо со сцены во время фестиваля "Таврида-Арт".