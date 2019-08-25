Кириенко предложил регионам России перенять опыт фестиваля "Таврида-Арт"

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Фото © Facebook / Арт-кластер "Таврида"

Открываемые такими мероприятиями возможности для молодёжи не должны ограничиваться ни местом, ни временем, уверен он.

Фестиваль "Таврида-Арт" в Крыму стал уникальным пространством возможностей, опыт которого необходимо распространить на другие регионы России. Об этом заявил первый замглавы Администрации Президента РФ, председатель оргкомитета форума Сергей Кириенко.

Нам очень важно, чтобы такое пространство возможностей для молодых деятелей культуры в нашей стране было не только в короткий промежуток времени, во время форума или фестиваля. Важно, чтобы оно было постоянным, существовало в каждом регионе, — сказал он в ходе совещания на фестивале "Таврида-Арт".

Также Кириенко поблагодарил российских деятелей культуры за посещение форума и проведение мастер-классов для участников.

Ранее сообщалось, что молодой человек сделал предложение руки и сердца своей любимой прямо со сцены во время фестиваля "Таврида-Арт".

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