Джонсон пригрозил не платить отступные $48 млрд в случае Brexit без сделки

Таким образом он подтвердил ранее распространённую СМИ информацию, что Лондон может поступить по-своему.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае выхода из Евросоюза без сделки об условиях Brexit Соединённое Королевство не будет выплачивать отступные в размере 39 миллиардов фунтов стерлингов (около 48 миллиардов долларов). Об этом он рассказал в эфире телеканала ITV.

Таким образом Джонсон подтвердил информацию СМИ, что Лондон уменьшит размер за выход страны из ЕС до 11 миллиардов долларов. Как подчеркнула газета The Mail on Sunday, сумма отступных может быть сокращена даже до $8,6 млрд, если не будет найден компромисс в вопросе достижения соглашения об условиях Brexit.

Вместе с тем Джонсон выразил уверенность, что "шансы на заключение сделки растут".

Ранее Лайф сообщал, что Борис Джонсон призвал США снять торговые ограничения с британских компаний.