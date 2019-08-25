Пушков назвал абсурдной идею пригласить на саммит G7 Украину вместо России

По его мнению, призыв звучит странно на фоне неутихающих разговоров о возможном возвращении РФ в G8.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал абсурдным предложение главы Евросовета Дональда Туска позвать на саммит "Большой семёрки" в 2020 году Украину вместо России.

— Тема приглашения России на G7 не сходит с повестки дня. В силу этого предложение Туска пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7 звучит абсурдно. Кстати, в 2020-м Туска в ЕС уже не будет, — написал парламентарий в "Твиттере".

Именно поэтому лидеры "Большой семёрки" оставили без внимания эту "странную идею" главы Евросовета, уверен Пушков.

Ранее сегодня американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин, возможно, будет приглашён на следующий саммит G7 в качестве гостя. В Кремле на это отметили, что готовы рассмотреть такое предложение, если оно поступит.