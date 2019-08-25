Тюменка — об отказе врачей принять её из-за пересменки: Так оставлять это нельзя

Завтра она намерена лично отправиться в медучреждение, чтобы написать жалобу на его сотрудниц.

Жительница Тюмени Вероника К. рассказала Лайфу подробности инцидента в Западно-Сибирском медицинском центре (или так называемой больнице водников), где ей отказали в приёме из-за скорой пересменки сотрудников.

Тюменка искренне не понимает действий врачей. По её мнению, даже если им оставалось доработать пять минут до конца смены, они должны были принять её и передать своим коллегам, ведь больница работает круглосуточно.

— Я проснулась около шести утра, увидела у себя очень большой отёк на лице. Вызвала скорую, скорая приехала, оказала мне необходимую первую медицинскую помощь, сказали, что нужно ехать в больницу. Мы туда приехали, врачи отказали, так как у них пересменка и заканчивался рабочий день, как я поняла, — рассказала Вероника.

— Они между собой говорили: "Вы зачем нам привезли человека с отёком Квинке, это тяжёлый случай, а нам уходить, смена закончилась". Орать у меня не было желания, просто хотела, чтобы мне оказали помощь. Видимо, я ушла — и они ушли со спокойной душой домой, — добавила девушка.

В итоге Веронику приняли в другой больнице, а завтра она собирается в медучреждение по месту жительства сдавать аллергопробы. Также она добавляет, что с ней никто из больницы водников не связывался. Сама она собирается вернуться туда, чтобы написать жалобу.

— Такие случаи оставлять нельзя. Это ладно, что у меня случай не такой тяжёлый, а мог быть такой, что вплоть до летального исхода. Пойду в больницу, напишу жалобу, чтобы хоть как-то на это повлиять, — добавляет Вероника.

В Департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, что сотрудники больницы, которые отказались принимать пациентку, будут наказаны.