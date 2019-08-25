Глава "Сириуса" отметила активное участие молодёжи в праздновании Дня флага

Подрастающее поколение наполняет дату новыми смыслами и современными трактовками, считает Шмелёва.

Празднование 350-летия государственного флага России объединило людей всех возрастов, профессий и социальных слоёв, активную роль начала играть молодёжь. Об этом заявила глава образовательного центра "Сириус", сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелёва.

— Особенно важно отметить, что большую роль в праздновании Дня флага начинает играть наша молодёжь, подрастающее поколение. Если посмотреть на страну в целом, то можно заметить возросшую активность учащихся коллективов. Ребята не просто присоединяются к существующим форматам праздника, они активно участвуют в креативном процессе, наполняют День флага новыми смыслами и современными трактовками, — сказала она журналистам.

По мнению Шмелёвой, флаг — это не столько физический объект, сколько надёжный духовный путеводитель, связывающий различные эпохи и исторические периоды России и дающий нынешним поколениям возможность ощутить сопричастность к свершениям предков. Она напомнила, что ко Дню российского флага приурочены многочисленные фестивали, конкурсы и выставки.

Накануне в честь 350-летия российского триколора на московских улицах, площадях, в парках и скверах прошли концерты, флешмобы, квесты и представления. Участие в праздничных мероприятиях в столице приняли около полумиллиона человек.