Вертолёт и самолёт столкнулись в небе над Мальоркой, есть жертвы

Вертолёт и небольшой самолёт столкнулись в небе над муниципалитетом Инка на Мальорке. По данным ABC, погибло по меньшей мере пять человек, в том числе один несовершеннолетний.
FOTOS Les restes de l'avioneta i l'helicòpter han caigut en una finca a la carretera de Sencelles— NacióDigital (@naciodigital) August 25, 2019
No hi ha hagut cap altre ferit https://t.co/USZdKOgHBx pic.twitter.com/sKb81bbSl1
На месте падения обломков работает полиция, гражданская гвардия и врачи. По предварительной информации, пять человек скончались, ещё несколько получили различные ранения. Точное число погибших и пострадавших, а также причины столкновения воздушных судов устанавливаются.
Ранее сообщалось, что самолёт компании Hawaiian Airlines совершил экстренную посадку в Гонолулу из-за задымления на борту.
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