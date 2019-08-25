Вертолёт и самолёт столкнулись в небе над Мальоркой, есть жертвы

Точное число погибших и пострадавших пока устанавливается. Также предстоит выяснить причину столкновения воздушных судов.

Вертолёт и небольшой самолёт столкнулись в небе над муниципалитетом Инка на Мальорке. По данным ABC, погибло по меньшей мере пять человек, в том числе один несовершеннолетний.

FOTOS Les restes de l'avioneta i l'helicòpter han caigut en una finca a la carretera de Sencelles



No hi ha hagut cap altre ferit https://t.co/USZdKOgHBx pic.twitter.com/sKb81bbSl1 — NacióDigital (@naciodigital) August 25, 2019

На месте падения обломков работает полиция, гражданская гвардия и врачи. По предварительной информации, пять человек скончались, ещё несколько получили различные ранения. Точное число погибших и пострадавших, а также причины столкновения воздушных судов устанавливаются.

Ранее сообщалось, что самолёт компании Hawaiian Airlines совершил экстренную посадку в Гонолулу из-за задымления на борту.