Вертолёт и самолёт столкнулись в небе над Мальоркой, есть жертвы

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Точное число погибших и пострадавших пока устанавливается. Также предстоит выяснить причину столкновения воздушных судов.

Вертолёт и небольшой самолёт столкнулись в небе над муниципалитетом Инка на Мальорке. По данным ABC, погибло по меньшей мере пять человек, в том числе один несовершеннолетний.

На месте падения обломков работает полиция, гражданская гвардия и врачи. По предварительной информации, пять человек скончались, ещё несколько получили различные ранения. Точное число погибших и пострадавших, а также причины столкновения воздушных судов устанавливаются.

Ранее сообщалось, что самолёт компании Hawaiian Airlines совершил экстренную посадку в Гонолулу из-за задымления на борту.

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