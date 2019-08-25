В театре назвали причину госпитализации Олега Меньшикова

Утверждается, что худрук решил пройти проверку здоровья перед началом театрального сезона.

В Московском драматическом театре имени Марии Ермоловой рассказали о состоянии здоровья худрука Олега Меньшикова. Народный артист России действительно госпитализирован, однако никак не в реанимацию. Утверждается, что лечение Меньшикова было плановым.

— Вы что, с ума сошли? Какая реанимация! Олег Евгеньевич ещё до закрытия прежнего сезона собирался обследоваться, но всё руки не доходили, — рассказали "Московскому комсомольцу" в театре.

Там добавили, что обследованию мешали то выпуск спектаклей, то репетиции, то горе — смерть любимой актрисы. Несколько дней назад в столице скончалась Александра Назарова, которая играла в этом театре.