Главу офиса Зеленского сняли на видео в Сен-Тропе с полуголыми спутницами

Андрей Богдан решил отметить День независимости Украины в весёлой шумной компании на лазурных берегах.

Андрея Богдана, главу офиса президента Украины Владимира Зеленского, сняли на видео в Сен-Тропе в компании обнажённых красоток. Об этом пишет Страна.ua.

Так политик в одном из местных заведений отметил День независимости Украины. На видео Богдан развлекается в шумной и весёлой компании. В частности, в объектив попал момент, где он возглавляет процессию девушек с глубоким декольте, которые несут бутылки с шампанским под звуки гимна Украины.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что противники Богдана не дождутся его отставки. Кстати, личная дружба Зеленского с Богданом стала предметом для первой пародии "Квартала-95" на нового главу государства.