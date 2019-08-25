Назван первый симптом рака поджелудочной железы

Данный признак применим не ко всем видам онкологии, что снижает вероятность их ранней диагностики.

Одним из первых симптомов рака поджелудочной железы является низкий уровень сахара в крови. Об этом сообщает CNN со ссылкой на директора Центра лечения рака Монтефиоре-Эйнштейна Стивена Либутти.

Как уточнил учёный, нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы вырабатывают инсулин, что в свою очередь может провоцировать гипогликемию — снижение уровня сахара в крови. Данный симптом применим не ко всем видам онкологии.

— Большинство опухолей не вырабатывают гормоны, поэтому обнаружить их гораздо сложнее, — пояснил Либутти.

Ранее Лайф рассказывал о матери четверых детей, которая десять лет считала симптомы рака хронической усталостью.