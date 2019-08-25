Выяснились подробности ранения иностранки на аттракционе в Сочи: Тормозила ногой

Туристке из ОАЭ, которая пострадала во время спуска на родельбане в Сочи, перенесла операцию на ноге. Сотрудники аттракциона выяснили, что женщина получила травму, пытаясь ногой тормозить на металлическом треке.
— После проверки трассы выяснилось, что женщина не пользовалась тормозом вообще, а самое страшное, что она пыталась затормозить частями тела (выставив ногу), что делать категорически запрещено. В данный момент женщина находится в больнице... Ночью ей сделали операцию на ноге, — рассказал представитель аттракциона ТАСС.
Он подтвердил, что вместе с женщиной на скоростном спуске был её ребёнок, он не пострадал. Сотрудники аттракциона проверяют информацию об отказе тормозов на летних санках, их сняли с трека и отправили на экспертизу.
Инцидент произошёл на горном курорте "Роза Хутор" в Краснодарском крае. По данным Mash, тормоза на родельбане не сработали из-за дождя.
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