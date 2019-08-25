Выяснились подробности ранения иностранки на аттракционе в Сочи: Тормозила ногой

Вместе с женщиной кататься поехал и ребёнок. К счастью, у него травм не оказалось.

Туристке из ОАЭ, которая пострадала во время спуска на родельбане в Сочи, перенесла операцию на ноге. Сотрудники аттракциона выяснили, что женщина получила травму, пытаясь ногой тормозить на металлическом треке.

— После проверки трассы выяснилось, что женщина не пользовалась тормозом вообще, а самое страшное, что она пыталась затормозить частями тела (выставив ногу), что делать категорически запрещено. В данный момент женщина находится в больнице... Ночью ей сделали операцию на ноге, — рассказал представитель аттракциона ТАСС.

Он подтвердил, что вместе с женщиной на скоростном спуске был её ребёнок, он не пострадал. Сотрудники аттракциона проверяют информацию об отказе тормозов на летних санках, их сняли с трека и отправили на экспертизу.

Инцидент произошёл на горном курорте "Роза Хутор" в Краснодарском крае. По данным Mash, тормоза на родельбане не сработали из-за дождя.