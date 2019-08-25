Представитель Зеленского рассказал о сокращении поставок дизтоплива из России

Такое горючее в Незалежной собираются заменять поставками из Белоруссии, ЕС и с морских направлений.

Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус рассказал, что страна почти в два раза снизила объём поставок дизельного топлива в страну из России с начала августа. Однако он добавил, что дефицита топлива не наблюдается.

— В августе объёмы поставок дизеля из РФ уменьшатся вдвое и составят около 20% нашего рынка, а не 45%, как было ранее, — пишет Герус на своей странице в "Фейсбуке".

О том, что с 1 августа на Украине введены спецпошлины на импорт дизтоплива и газа из России, Лайф сообщал ранее. Спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, составляет 3,75% с начала месяца, и она увеличится до 4% с 1 октября 2019 года.

Герус назвал решение президента и правительства ответом на расширение российских экономических санкций.