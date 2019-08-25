Учёные дали советы, как минимизировать вред от использования смартфонов

Среди рекомендаций есть и совет, применимый ко многим делам, — сделать перерыв и потянуться.

Развитие смартфонов даёт огромные преимущества, однако использование гаджетов является причиной многих проблем со здоровьем. Ежедневное "залипание" в телефоны грозит онемением мышц, скованностью, болью в области большого пальца, запястья, шеи и спины, пишет научный сотрудник малайзийского Perdana University Эрна Фариза Мохд Пут.

Чтобы избежать негативных последствий использования гаджета, нужно покупать подходящий смартфон. Его должно быть удобно держать одной рукой. Не надо гнаться за большими размерами экрана. Нужно научиться набирать текст двумя руками. Это снизит нагрузку на кисть. Если избавиться от привычки не получается, то безопаснее набирать текст подушечкой пальца, а не кончиком.

Работать со смартфоном нужно, заняв при этом определённую позу: держать его нужно на уровне глаз или груди, чтобы шея находилась в естественном положении. В длительных разговорах лучше использовать наушники, а не держать телефон у головы.

Стоит настроить свой гаджет так, чтобы не приходилось долго свайпать по экрану в поисках нужного приложения. Ну и, конечно же, как и в работе за компьютером, нужно обязательно делать перерывы и разминать мышцы.

Недавно компания Toll Free Forwarding собрала научные исследования и мнения экспертов и показала на 3D-модели, во что превратятся наши тела из-за зависимости от гаджетов.