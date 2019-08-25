Дочь открестилась от подозреваемого в педофилии отца-массажиста: Общались мало

По словам Анны, родители развелись около 11 лет назад, после чего она перестала пытаться поддерживать связь с отцом.

Дочь массажиста детского лагеря "Зорька" в Туапсинском районе Краснодарского края, которого заподозрили в домогательствах к детям, шокирована обвинениями в адрес отца. При этом девушка признаётся, что заступиться за родителя не может — она сама его толком не знает.

— Ужас какой-то. Общения на постоянной основе у нас давно нет, поэтому я не знаю, что у него происходит. Если честно, совсем не знаю, что он за человек. Мы с ним мало общались на личные темы, да и вообще общались мало. Я уехала в другой город. Он часто менял номера, поэтому давно перестала пытаться поддерживать связь. Чаще он звонил или писал. Просто поймите. Много лет назад мама и папа развелись. Я с папой поддерживала лёгкую связь а-ля "как дела, как живёшь", — рассказала Анна Лайфу.

По словам девушки, родители развелись около 11 лет назад по инициативе её матери. В причины разрыва дочь они не посвящали. Анна говорит, что отец не пил и не изменял, но мама просто не хотела с ним общаться. Собеседница Лайфа утверждает, что она даже не знала, кем работал её отец.

Ранее сообщалось, что в отношении 58-летнего массажиста из Туапсе возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Он задержан. На данный момент среди пострадавших два мальчика и две девочки.