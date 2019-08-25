Патриарх Кирилл заявил, что пацифисты неправильно толкуют Библию

Глава РПЦ отметил, что нужно сопротивляться злу, чтобы оно не захватывало душу и сознание.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что пацифисты неправильно толкуют Евангелие. По его словам, последователи пацифизма своей идеей полностью исключать вооружённое сопротивление ссылаются на слова Господа об ударе в правую щёку — "кто ударит тебя в правую щёку твою, обрати к нему и другую". Однако глава РПЦ отметил, что, если ограничиться только этими словами, можно прийти к неправильным выводам.

По его словам, не надо отвечать злом на зло, но и подчиняться злу тоже не стоит. Фраза из первого послания апостола Павла к коринфянам даёт правильный ответ на этот вопрос.

— Менее всего мы готовы ответить на зло так, как учит нас апостол Павел: "Если злословят нас — благословляем, если гонят нас — мы терпим". Но мы никогда со злом не соглашаемся, и в этой позиции — великое противление злу, — отметил патриарх.

Он добавил, что такая позиция даёт людям подлинную силу "сопротивляться злу, чтобы оно не захватывало нашей души и сознания".

А ранее патриарх Кирилл предостерёг верующих от ложных идеологических конструкций, от разрыва со своими корнями.