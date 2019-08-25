Легкомоторный самолёт разбился в Альпах, погибли трое

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Фото © Twitter / Police Valais

Жертвами страшной авиакатастрофы стали пилот и два пассажира, один из которых ребёнок.

Над высокогорным перевалом Симплон в швейцарских Альпах потерпел крушение легкомоторный самолёт. По данным местной полиции, из-под обломков воздушного судна извлекли тела трёх погибших.

Самолёт Piper вылетел в Италию с аэродрома в кантоне Вале в Швейцарии около девяти часов утра (10:00 мск). Воздушное судно упало над перевалом Симплон и загорелось. Жертвами авиакатастрофы стали пилот и два пассажира, один из которых ребёнок.

Ранее сообщалось, что вертолёт и небольшой самолёт столкнулись в небе над муниципалитетом Инка на Мальорке.

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