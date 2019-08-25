Следствие считает заказным убийство в Берлине, в котором подозревают россиянина

Сын погибшего мужчины утверждает, что на его отца было совершено четыре покушения.

Немецкие следователи считают заказным убийство гражданина Грузии в Берлине, по подозрению в котором задержан россиянин. Об этом сообщает Spiegel Online со ссылкой на источники.

По его словам, правоохранители рассматривают расстрел мужчины как "профессионально спланированное и осуществлённое заказное убийство". Сын погибшего утверждает, что на отца было совершено четыре покушения, в результате одного из которых мужчина был ранен. Он рассказал газете Bild, что отца даже пытались отравить.

Накануне стало известно, что убитый — 40-летний гражданин Грузии Зелимхан К., который жил в Берлине вместе с семьёй.