Следствие считает заказным убийство в Берлине, в котором подозревают россиянина

Немецкие следователи считают заказным убийство гражданина Грузии в Берлине, по подозрению в котором задержан россиянин. Об этом сообщает Spiegel Online со ссылкой на источники.
По его словам, правоохранители рассматривают расстрел мужчины как "профессионально спланированное и осуществлённое заказное убийство". Сын погибшего утверждает, что на отца было совершено четыре покушения, в результате одного из которых мужчина был ранен. Он рассказал газете Bild, что отца даже пытались отравить.
Накануне стало известно, что убитый — 40-летний гражданин Грузии Зелимхан К., который жил в Берлине вместе с семьёй.
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