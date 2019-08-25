При разгоне демонстрантов в Гонконге впервые применили огнестрельное оружие

Прошедшие маршем по улицам города протестующие называют полицейских гангстерами.

Гонконгский полицейский вытащил оружие и выстрелил в воздух после того, как его с сослуживцами на одной из улиц в районе Чхюньвань окружили протестующие, вооружённые металлическими прутьями и бамбуковыми палками. По сведениям телеканала ABC News, это первое использование огнестрельного оружия за время митингов и столкновений с полицией, продолжающихся всё лето.

Участники конфликтов с полицией заявляют, что они прибегают к насилию, потому что правительство не отреагировало на их мирные демонстрации.

— Эскалация, которую вы видите сейчас, является лишь результатом безразличия нашего правительства к народу Гонконга, — цитирует ABC News Рора Вонга, который участвовал в столкновении с правоохранителями после марша.

— Я живу на 15-м этаже и даже дома чувствую запах. У меня четыре собаки, чихающие весь день... Протестующие ничего не делали, они просто перекрыли дорогу, чтобы защитить себя, — пожаловался на использование слезоточивого газа житель района Чхюньвань Донг Вонг.

Как сегодня сообщал Лайф, чтобы разогнать протестующих, отказавшихся расходиться после марша, полицейские впервые вывели на дорогу грузовики с водяными пушками.