В Донецке установили напечатанный на 3D-принтере памятник Пушкину

Монумент занял место скульптуры 1959 года, которую демонтировали в связи с аварийным состоянием.

Памятник великому русскому поэту Александру Пушкину, напечатанный на 3D-принтере, появился в Будённовском районе Донецка возле Дворца культуры. Об этом сообщает ДАН.

— Наши мечты, идеи воплотились благодаря неравнодушным людям. В принципе, этот памятник в полной мере можно назвать народным, потому что здесь нет ни копейки бюджетных средств, — сказал на церемонии открытия монумента глава Администрации Будённовского района Владимир Гетов.

Памятник появился вместо демонтированного в августе в связи с аварийным состоянием монумента Пушкину 1959 года. Гетов назвал новую скульптуру символическим подарком городу к его 150-летнему юбилею и 220-летию со дня рождения великого русского поэта.

Ранее сообщалось, что на центральной площади Донецка вывесили российский триколор в честь Дня Государственного флага РФ.