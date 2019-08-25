Калужский губернатор заявил, что убийца ветерана заслуживает смертной казни

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Анатолий Артамонов. Фото © admoblkaluga.ru

Поводом для таких слов стала расправа, которую в регионе наркоман учинил над пенсионером.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что считает убийство ветерана в городе Малоярославце заслуживающим максимально возможного наказания. Позицию губернатора РИА "Новости" огласила пресс-секретарь губернатора Ирина Плаксина.

Своими словами Артамонов прокомментировал недавнее убийство: наркоман пробрался в дом к ветерану Великой Отечественной войны и избил его до смерти, намереваясь ограбить.

Анатолий Дмитриевич подтвердил, что это его позиция. Обращаю ваше внимание, в своём ответе он не говорит о возвращении смертной казни. Он говорит о том, что люди, совершающие такие преступления, заслуживают максимально возможного наказания, — рассказала Плаксина.

Как сообщал Лайф, мёртвого ветерана обнаружили 20 августа. Вскоре был задержан подозреваемый в его смерти.

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