В Татарстане младенцу удалили гигантскую опухоль мозга

Новообразование находилось в части, которая отвечает за движение левых руки и ноги.

В Казани врачи удалили пятимесячному ребёнку врождённую опухоль в правом полушарии головного мозга. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Республики Татарстан.

— Уникальность данного оперативного вмешательства заключается в том, что опухоль находилась непосредственно в функционально важной моторной зоне, в сочетании с возрастом и гигантскими размерами, — рассказали в министерстве.

Новообразование появилось в мозге малыша ещё во время нахождения в утробе матери. Оно располагалось в части, которая отвечает за движение левых руки и ноги. Операцию успешно провёл главный внештатный детский нейрохирург Владимир Иванов. Сейчас малыш проходит послеоперационное лечение.

Не менее сложную операцию провели врачи в клинике Баумана в Москве. Медики удалили у пациентки рекордную опухоль яичника весом 25 кг.