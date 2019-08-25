Дмитрий Дибров с женой попали в аварию на мотоцикле

Супруга шоумена призналась, что после появления третьего ребёнка начала избегать экстрима. Однако на байке с супругом согласилась прокатиться.

Телеведущий Дмитрий Дибров и его молодая жена Полина попали в аварию на мотоцикле. О произошедшем сообщила 30-летняя "миссис Россия — 2017".

— Вчера врезались в дерево... Всегда безумно любила экстрим и активные действия, после третьего ребёнка как отрезало, — призналась Полина в "Инстаграме" и опубликовала фото с 59-летним мужем в мотоциклетных шлемах.

Она поспешила успокоить подписчиков, которые начали интересоваться здоровьем звёздной четы. Заверила, что они не пострадали.

Ранее Полина Диброва рассказала, что по её вине в их доме произошёл пожар. Она поставила на подзарядку сегвей и легла спать, а тот ночью загорелся.