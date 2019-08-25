СМИ: Китай купил больше половины акций украинской компании "Мотор Сич"

Теперь эту сделку должен согласовать Антимонопольный комитет Украины. Когда он это сделает — неизвестно.

Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group купили больше половины акций украинской "Мотор сич". Об этом сообщает портал "Громадьске" со ссылкой на директора по связям с общественностью компании Анатолия Малыша.

Теперь сделку должен согласовать Антимонопольный комитет Украины. Когда он это сделает — неизвестно, добавил Малыш.

Ранее Лайф сообщал, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон намерен помешать китайской инвестиционной компании Skyrizon, планирующей приобрести украинское предприятие "Мотор сич". По мнению Вашингтона, в данной ситуации речь идёт о национальной безопасности страны и стратегическом соперничестве с КНР. Отмечается, что сотрудники Совета по нацбезопасности из Посольства США в Киеве вели переговоры об организации встречи Болтона с руководством предприятия, чтобы сорвать сделку.

"Мотор сич" — предприятие в Запорожье, которое занимается разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок.