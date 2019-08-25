В Минздраве посоветовали украинцам активнее обращаться к психиатрам

Предубеждения насчёт посещения таких специалистов загоняют проблему и только ухудшают состояние нуждающегося в помощи, считает глава ведомства.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала согражданам, что очень важно следить за своим психическим здоровьем и не стоит стесняться обратиться к психиатру или психотерапевту. На своей странице в Facebook она уверила, что игнорирование проблемы может привести к более тяжёлым последствиям.

— "Что скажут на работе?", "Если я пойду к психотерапевту, это значит, что я болен?", "Со мной всё нормально, надо просто перетерпеть". Такие мысли довольно часто останавливают людей от того, чтобы вовремя обратиться за помощью в случае проблем с психическим здоровьем... Следствием таких предубеждений могут стать сложные психические расстройства, такие как клиническая депрессия, эмоциональное выгорание или даже суицид, — рассказывает Супрун.

Глава ведомства рассказала о кампании Министерства здравоохранения Украины "Спроси у доктора" и опубликовала ролик, в котором на вопросы о психическом здоровье отвечает врач-психиатр директор Центра психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Минздрава Украины Сергей Шум.

Спикер рассказывает об отличиях между психологом, психотерапевтом и психиатром, кому и когда следует обращаться к этим специалистам, а также почему этого не нужно стыдиться.

Супрун часто даёт советы через соцсети. Так, она ранее призвала отказаться от любимой президентом Владимиром Зеленским шаурмы, советовала украинцам восполнять нехватку витаминов пивом, рассказывала гражданам о пользе мата.