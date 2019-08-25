В Ростовской области из колонии сбежал осуждённый за убийство

Мужчину приговорили к 17 годам строгого режима. На свободу он должен был выйти в 2022 году.

Из исправительной колонии в Новочеркасске совершил побег 44-летний заключённый Александр Гросс. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Мужчина осуждён за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего. Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Выйти на свободу он должен был в 2022 году.

По предварительной версии, ему удалось сбежать, отогнув лист металлического забора. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц исправительной колонии, которые допустили побег осуждённого.

Это уже второй случай побега опасного заключённого в регионе за последнее время. Ранее осуждённый сбежал в Миллеровском районе.