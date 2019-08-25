Два несовершеннолетних уфимца угнали две "десятки" за одну ночь

Молодые люди находились на испытательном сроке. Теперь, видимо, их ожидают места лишения свободы.

17-летние жители Уфы за одну ночь угнали сразу два автомобиля. Как рассказали в Следственном управлении СК РФ по Республике Башкортостан, юные правонарушители разбивали окна отечественных авто и специальными средствами заводили их.

— Двое молодых людей... присмотрели автомобиль ВАЗ-2110, у которого они разбили стекло задней двери, после чего завели автомобиль при помощи имеющихся при них инструментов и поехали в гости к знакомым. Пока подростки были в гостях, автомобиль с разбитым стеклом заметили сотрудники вневедомственной охраны, в связи с чем подозреваемые скрылись, — рассказывают следователи.

На одной "десятке" юные угонщики не остановились. Они нашли ещё один такой же автомобиль, вскрыли его и поехали уже не кататься, а в город Стерлитамак за 120 километров от Уфы. Всё ради встречи со знакомой девушкой. Там их на месте уже задержали сотрудники ГИБДД.

Один обвиняемый был судим за незаконный оборот наркотиков, а второй — за угон без цели хищения. Теперь оба заключены под стражу, им предъявлены обвинения, предусмотренные п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ (Угон без цели хищения, совершённый группой лиц по предварительному сговору).

Ранее в Чите школьница угнала машину нового знакомого, который отказался её подвезти.