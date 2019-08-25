Верник заступился за сморкающегося в пятитысячную купюру сына

Снимок Верник-младший удалил из соцсети вскоре после начала нападок со стороны пользователей.

Актёр Игорь Верник заявил, что фото, где его сын Григорий сморкается в пятитысячную купюру, — это всего лишь кадр со съёмок фильма "Интересное кино", в работе над которым сейчас занят молодой человек.

— Съёмки проходили неделю назад. Он играет гламурного подонка вместе со своим однокурсником. Это просто кадр со съёмочной площадки, — передаёт его слова "Комсомольская правда".

Такое же объяснение дал сам Григорий своим подписчикам в соцсетях. Парень признался, что шокирован тем, какую реакцию вызвала одна обычная фотография со съёмочной площадки.

— Я действительно вырос в семье, где уважают людей и труд. Если я задел чьи-то чувства своим постом — прошу прощения. И не воспринимайте всё так буквально. Это только кино, — написал он на своей странице в "Инстаграме".

Напомним, масла в огонь добавил продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин, назвав поведение молодого человека недопустимым.