СМИ: Иран готов выполнять условия СВПД в обмен на экспорт нефти

Однако в Тегеране не готовы принять план Франции, предусматривающий ограничение ядерной программы.

В Иране предложили странам Запада сделать шаг навстречу в обмен на возвращение Тегерана к условиям ядерной сделки 2015 года, передаёт агентство Reuters со ссылкой на иранские дипломатические источники.

О таком предложении стало известно после прибытия в Биарриц, где проходит саммит G7, самолёта с главой иранского МИД Джавада Зарифа на борту.

В Иране в свою очередь предложили странам Запада предоставить разрешение на экспорт как минимум 700 тысяч баррелей нефти в день с последующим доведением этого показателя до полутора миллионов баррелей в день, а также на размораживание счётов Исламской Республики за рубежом.

В обмен на это Тегеран готов отказаться от действий, которые противоречат ядерной сделке 2015 года, а также содействовать разрешению противоречий на Ближнем Востоке. Несмотря на это, Иран не согласился принять план Франции, предусматривающий ограничение ракетной программы. Отказываться от ядерной программы в Тегеране также не намерены.

— Обогащение урана является нашим неотъемлемым правом, — заявил иранский представитель.

При этом источники агентства не пояснили, в чём именно заключался план Франции, предложенный Ирану.

В рамках саммита G7 во Франции лидеры стран "Большой семёрки" решили, что для сохранения мира и стабильности на Ближнем Востоке Иран не должен обладать ядерным оружием. В 2015 году между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предполагающий снятие санкций с Тегерана в обмен на отказ от ядерной программы.

В мае 2018 года США объявили о выходе из соглашения, а в мае этого года Иран заявил, что частично прекращает выполнение обязательств в рамках договора.